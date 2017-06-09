TFF Başkanı Yıldırım Demirören'den flaş Arda Turan açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Arda Turan hakkında önemli açıklamada bulundu

Yıldırım Demirören'in yaptığı o önemli açıklama:

Türk futbolu için 5 yıldır her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Türk futbolunun önünü açtık. Devrimler yaptık. UEFA karanlık bir kabus gibi üzerimize çökmüştü. FETÖ'nün hain saldırısına karşı mücadele verdik. TFF mali açıdan tarihinin en iyi dönemi geçirdi.

'ARDA YANLIŞ YAPMIŞTIR'

Arda kaptanımız bir yanlış yapmıştır ama yaptığı bu yanlışı Arda'ya doğru şekilde göstermeliyiz, Arda bir dünya markası. Fatih Terim gibi bir değere sahip çıkmamız gerekiyor. Eleştiri olabilir ancak hakaret olamaz.

'FUTBOLU KARIŞTIRMAK İSTİYORLAR'

Türk futbolunu karıştırmak isteyenlere fırsat verildi. İspanya'yla oynadığımız kader maçında takım saldırı altındaydı. Arda Turan'ın tıpkı benim gibi referandum sürecindeki desteğinden dolayı bu olayların etkili olduğunu biliyorum.

Volkan Babacan, Yalçın Ayhan ve Anderson Talisca'ya verilen cezalar az. Vicdanen doğru bulmuyorum.