Ana Sayfa | SPOR 08/06/2017 16:52

Barcelona'dan Katar'la ilgili flaş açıklama

barcelona

İspanyol basınında yer alan haberlerin ardından Barcelona kulübü Katar ile ilgili açıklama yaptı

Barcelona, 2010-2016 yılları arasında Katar Spor Yatırımları'ndan kendilerine anlaşma gereği toplam 171 milyon euro aktarıldığını bildirdi.Katar'a yönelik inceleme ve soruşturmaların başlamasının ardından olası şüpheleri ortadan kaldırmak için yapılan açıklamada Katar Spor Yatırımları'nın 2010-2016 yılları arasında Barcelona'nın ana sponsoru olduğu belirtilirken yıl yıl Barcelona kulübüne bu şirketten aktarılan paralar bildirildi.

ÖDEMELER ŞU ŞEKİLDE: 

2010/11 15 milyon euro

2011/12 26 milyon euro

2012/13 29 milyon euro

2013/14 30,5 milyon euro

2014/15 37 milyon euro (5 milyonu Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu primi)

2015/16 33,5 milyon euro Barcelona'ya aktarıldı.

 
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