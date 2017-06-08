Ana Sayfa | SPOR 08/06/2017 09:22

En çok kazanan futbolcu bakın kim oldu

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Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo en çok kazanan futbolcu unvanının sahibi oldu

İspanyol ekibi Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, 93 milyon dolarlık gelirle son bir yılda en fazla kazanan sporcu oldu.

Forbes dergisinin Haziran 2016 ile Haziran 2017 arasındaki maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, en çok kazanan sporculara yer verildi.Real Madrid ile sezonu 4 kupa zaferiyle tamamlayan Ronaldo, 93 milyon dolarlık geliriyle söz konusu dönemde de en çok kazanan sporcular listesinde zirveyi bırakmadı.Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Cleveland Cavaliers'ın yıldızı LeBron James, 86,2 milyon dolar kazancıyla ikinci sıraya yükselirken, Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi ise 80 milyon dolarlık geliriyle üçüncülüğe geriledi.ABD'li tenisçi Serena Williams, 27 milyon dolarlık geliriyle 100 kişilik listeye giren tek kadın sporcu olarak dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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