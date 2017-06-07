Millilerin Kosova mesaisi başladı

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Kosova ile mücadele edecek olan milliler karşılaşmanın hazırlıklarına başladı

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde basına açık yapılan idmanda dünkü Makedonya müsabakasında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirildi. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda çift kale maç oynadı. Antrenman şut çalışmasıyla sona erdi.

Arda Turan ve Serdar Gürler kadroda yok

Milli takım kariyerini sonlandırdığını açıklayan Arda Turan ile özel izinli olan Serdar Gürler, aday kadrodan çıkarıldı.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Kosova ile oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası eleme maçı için Slovenya'nın Portoroz kentinde kampa giren A Milli Takım'da Arda Turan ve Serdar Gürler aday kadrodan çıkarıldı." denildi.