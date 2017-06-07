Rıdvan Dilmen Arda Turan'a sahip çıktı

Milli Takım formasını bir daha giymeyecek olan futbolcu Arda Turan için Rıdvan Dilmen çarpıcı açıklamalarda bulundu

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:

"Arda Turan da olsanız, dünyanın en büyük futbolcusu da olsanız, büyüğe böyle davranmazsınız.Arda'nın saldırması ne kadar yanlışsa, sabah akşam Türkiye'nin en önemli futbolcusuna iftira atmak da yanlış.Arda Turan adına Bilal Meşe'den özür dilerim. Ama gazeteciliği için değil. EURO 2016'da yazdığı yazılar olacak şey değil.Bilal Meşe gibiler gazetecilik yapmasın. Birilerinin maşalığını yapıyorlar. Sonra da bu çocuklar en son patlıyor.Gazeteciler de biraz kendilerine gelecekler. Arda bıraktı, artık herkes rahatladı.Sabah akşam Arda'ya hakaret hakaret. Arda sustu, sustu. Arda'nın saldırısı ne kadar yanlışsa, ona yapılanlar da yanlış.Arda aslan gibi konuştu, mertçe hata yaptığını söyledi. Krizi yönetemeyenler düşünecek artık bunu. Federasyonuyla, hocasıyla.Arda Turan adamlığıyla benim gönlümde bir kahraman.Fatih Terim hoca affettikten sonra içime sinmedi dedi. Ya Arda, ya Terim, ya da ikisi birlikte bırakmalı demiştim.Gazeteci, Milli Takım kafilesinin uçağına binemez. İftira atanları aynı uçağa oturtmayacaksın.Volkan Babacan neden orada? O oynuyorsa ki oynamalı, affedilmeli, ama fatura Arda'ya çıkarıldı.Arda'nın tek günahı ülkenin gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olması...