Arda Turan'ın milli takım kararına Fatih Terim ne dedi

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Arda Turan'ın gazeteci Bilal Meşe'ye yönelik saldırının ardından milli takım kariyerini sonlandırmasıyla ilgili açıklama yaptı

Fatih Terim, milli takımın Slovenya kampında gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarıyla kısa süreli sohbet toplantısı yaptı.Fatih Terim, yaşanan olayın üzücü olduğunu belirterek, "Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim. Olayı ilk anda duymadım. Sonrasında da bana süzgeçten geçirilerek anlatıldı. Sabah detayları öğrenince bir toplantı yaptık ve böyle bir karar aldık." ifadelerini kullandı.