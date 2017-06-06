Gazeteciye saldıran Arda Turan ilk açıklamayı yaptı

Milli takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran futbolcu Arda Turan konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı

A Milli Takım futbolcusu Arda Turan sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"(Savunma amaçlı değil;bilgilendirme amaçlıdır...) Kalktığınızda muhtemelen haberleri göreceksiniz... Eleştiriler, kınamalar, köşe yazıları, hep beraber birbirlerine destek planları ve devamı... DEMİŞTİM !!! Islıklandıktan sonraki röportajımda olanları unutmayacağım diye (EURO 2016)...

Dün ilk defa milli takım uçağında gördüm o şahsiyetlerden birini aylar sonra. Onlar kim mi? Biz ülkemizin formasını terletirken ve sonrasında; yalanla, iftirayla , insanların onurana laf söyleyerek, ailevi değerlerine dil uzatıp sonra buna gazetecilik diyen kişiler. Merak etmeyin. ( 3 - 5 kişiler ). Tabi alışmışlar bunları yapıp pişkince gezmeye...

Neden? Çünkü düzen böyle. Gazeteciler ya, aylar geçince unutuluyor ya... Çocukları, gençleri, kaoslar ve krizle besleyenler; hayalleri başka yerlere taşıyanlar. Yok öyle insanın karekterine, ailesine, değerlerine laf atmak. Unutmayanı da var bunun.! Benim futbolculuğumu eleştiren gerçek gazetecilere teşekkür etmişliğim vardır haklısınız diye...

Çünkü bu meslek, olabilir. Ama aileme, değerlerime olmaz; gücüm yettiğince de buna izin vermeyeceğim... Dün yaptığım doğru muydu? Bilmem!!! Evine misafir olup, adam satıp, iftira atıp arkadan iş çeviren olacağıma...

Yüzüne, bağırarak, hakaret ederek, saldırarak cevap beklerim... Belki doğru değil ama Dürüstçe, onurlu, şerefli bir davranış... Ha cevap aldım mı ?YOK kıvırmaca... ( klasik) aylarca sayfa doldurdu; ama karsımda iki kelime yok.(Gerçi yarın konuşurlar ) Arkamdan..!!! Bu fotoğrafta gördüğünüz çocuk hayatta iyi veya kötü ne yaptıysa bedelini ödedi; öder de...

Allah'tan başka kimseden birşey istemedi, beklemedi... Hesabı da kimseye vermez... Arda Turan yola çıkarken İYİ FUTBOLCU, STAR , vs... olmak için ÇIKMADI... Şerefli, onurlu bir adam olmak için, ailesine sevdiklerine sahip olmak için ÇIKTI..Her kim şerefime, aileme, onuruma laf etmeye kalkarsa; Allah'ın bana verdikleriyle, gücüm yettiğince karşılığını alır... İyi geceler.