Ana Sayfa | SPOR 06/06/2017 09:08

Millilerin Makedonya'daki galibiyet serisi bitti

Makedonya Türkiye

Dün akşam TV8 kanalından ekrana gelen ve Makedonya ile Türkiye arasında oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı

A Milli Futbol Takımı deplasmanda özel maçta karşılaştığı Makedonya ile 0-0 berabere kaldı.

GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

A Milli Takım'ın Üsküp'te Makedonya ile yaptığı maçlardaki galibiyet serisi sona erdi.Makedonya ile deplasmanda 3 maç yapan ay-yıldızlı ekip, bu karşılaşmaları 2-0, 2-1 ve 2-1'lik skorlarla kazandı. Başkent Üsküp'te 4. maçına çıkan milliler, 0-0 sona eren müsabakayla kazanma serisini devam ettiremedi.Millilerin Makedonya ile yaptığı 8 maç, 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamlandı.

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