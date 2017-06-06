Göztepe'nin şampiyonluk coşkusu

TFF 1. Lig play-off finalini rakibi Eskişehirspor'a karşı kazanan ve İzmir'in köklü takımlarından biri olan Göztepe şampiyonluk coşkusunu taraftarlarıyla beraber yaşadı

TFF 1. Lig play-off finalinde penaltı atışları sonucunda Eskişehirspor'u mağlup ederek Spor Toto Süper Lig'e yükselen Göztepeli futbolcular ve teknik heyet, üstü açık otobüsle taraftarlarla bir araya geldi.