Göztepe'nin şampiyonluk coşkusu

TFF 1. Lig play-off finalini rakibi Eskişehirspor'a karşı kazanan ve İzmir'in köklü takımlarından biri olan Göztepe şampiyonluk coşkusunu taraftarlarıyla beraber yaşadı
TFF 1. Lig play-off finalinde penaltı atışları sonucunda Eskişehirspor'u mağlup ederek Spor Toto Süper Lig'e yükselen Göztepeli futbolcular ve teknik heyet, üstü açık otobüsle taraftarlarla bir araya geldi.
Üstü açık otobüsle Güzelyalı'da tur atan sarı-kırmızılı oyuncular ve teknik heyete taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Göztepe kafilesini taşıyan otobüs, taraftarların yoğun ilgisi nedeniyle zor ilerledi.