Ana Sayfa | SPOR 06/06/2017 09:02

Göztepe'nin şampiyonluk coşkusu

Göztepe

TFF 1. Lig play-off finalini rakibi Eskişehirspor'a karşı kazanan ve İzmir'in köklü takımlarından biri olan Göztepe şampiyonluk coşkusunu taraftarlarıyla beraber yaşadı

TFF 1. Lig play-off finalinde penaltı atışları sonucunda Eskişehirspor'u mağlup ederek Spor Toto Süper Lig'e yükselen Göztepeli futbolcular ve teknik heyet, üstü açık otobüsle taraftarlarla bir araya geldi.

 
Üstü açık otobüsle Güzelyalı'da tur atan sarı-kırmızılı oyuncular ve teknik heyete taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Göztepe kafilesini taşıyan otobüs, taraftarların yoğun ilgisi nedeniyle zor ilerledi.
 
 
Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
Arda Turan

Gazeteciye saldıran Arda Turan ilk açıklamayı yaptı

Milli takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran futbolcu Arda Turan konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Makedonya Türkiye

Millilerin Makedonya'daki galibiyet serisi bitti

Dün akşam TV8 kanalından ekrana gelen ve Makedonya ile Türkiye arasında oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı

Cheik Tiote

Galatasaray için İstanbul'a gelmişti hayatını kaybetti

Sezon başında Galatasaray ile görüşmek üzere İstanbul'a gelen Cheik Tiote'nin hayatını kaybettiği öğrenildi