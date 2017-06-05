Galatasaray için İstanbul'a gelmişti hayatını kaybetti

Sezon başında Galatasaray ile görüşmek üzere İstanbul'a gelen Cheik Tiote'nin hayatını kaybettiği öğrenildi

Dizindeki sakatlığı nedeniyle Galatasaray’ın transfer etmekten vazgeçtiği futbolcu Tiote, daha sonra Çin kulübü Beijing Enterprises kulübüne transfer olmuştu.

Cheikh Tiote'nin menajeri Emanuele Palladino tarafından alınan bilgiye göre, oyuncu antrenman sırasında hayatını kaybetti. Bu sezon başında Galatasaray'ın transfer için İstanbul'a getirdiği ancak sağlık problemleri nedeniyle sözleşme imzalamadığı futbolcuyla ilgili ilk mesaj Beşiktaş’ın Çin’den kiraladığı Demba Ba'dan geldi. Ba, sosyal medya hesabından,"Allah mekanını cennet etsin kardeşim Tiote" mesajını paylaştı.