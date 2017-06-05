Göztepe 14 yıl sonra yeniden Spor Toto Süper Lig'de

İzmir takımlarından Göztepe, TFF 1. Lig play-off finalinde rakibi Eskişehirspor'u penaltı atışlarında mağlup ederek Süper Lig'e çıkmayı başardı

TFF 1. Lig play-off final maçında rakibi Eskişehirspor ile mücadele eden Göztepe, Spor Toto Süper Lig'e yükselen son takım oldu. 90 dakikanın sonlarına doğru her iki takımın da fileyi havalandırması nedeniyle maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca son olarak penaltı atışları başladı. Pes peşe kaçan penaltılar, karsılıklı kaçırılan goller son olarak Goztepe'yi şampiyonluğa taşıdı. En son 2010-2011'de Bucaspor'la Süper Lig'de temsil edilen İzmir'in de Süper Lig hasreti sona erdi.

Süper Lig geçmişinde Altay, Göztepe, İzmirspor, Karşıyaka ve Altınordu ile zaman zaman 5 takımla ligde temsil edilen İzmir, en son Bucaspor'la 2010-2011 sezonunda Süper Lig'de yer almıştı.Bucaspor'dan önce en son 2002-2003'te iki takımla Süper Lig'de temsil edilen İzmir, hem Altay'ın hem de Göztepe'nin aynı sezonda küme düşmesinin üzüntüsünü yaşamıştı. Bu ekiplerden Göztepe, amatör kümeye kadar geriledikten sonra 2016-2017 sezonu sonunda Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

TEKNİK DİREKTÖR YILMAZ VURAL'IN YÜZÜ GÜLDÜ

Geçen sezon Adana Demirspor'un başında iken play-off finalinde Alanyaspor'a penaltı atışları sonucunda kaybeden Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural, sarı-kırmızılı ekiple Süper Lig'e yükseldi.TFF 1. Lig'de 4. kez mutlu sona ulaşan tecrübeli teknik adam, daha önce Eskişehirspor'u da Süper Lig'e taşımıştı.