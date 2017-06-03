Ali Koç açıkladı 2018 yılında Fenerbahçe başkanlığına aday olacak

Fenerbahçe Kulübünün eski yöneticisi Ali Koç Ülker Sports Arena'da düzenlenen mali genel kurulunda konuştu

Fenerbahçe'nin Ülker Sports Arena'da mali genel kurulunda düzenlendi. Genel Kurulda konuşma yapan Ali Koç, ayakta alkışlandı. Koç, "30 Mayıs 2015'te bu salondaki seçimli genel kurulda başkanımız, önümüzdeki dönemler için kendi başkanlığıyla ilgili ifadelerde bulundu. Aynı gün ben de burada, zamanı geldiğinde elimi taşın altına koyacağımı söylemiştim. Yine aynı noktadayım, kararlılığımı sizin huzurunuzda vurgulamak istiyorum. Mayıs 2018'de seçimli genel kurulda önce Allah'ın izniyle sonra sizlerin desteğiyle kulüp başkanlığına adayım. Fenerbahçemiz için mücadeleye hazır olduğumu bildirmek isterim."

Ali Koç konusma yaparken Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, salonda yer almadı.