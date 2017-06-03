Ana Sayfa | SPOR 03/06/2017 16:14

Beşiktaş'ın stadının adı değiştirildi

Besiktas

Beşiktaş Kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre Vodafone Arena olarak kullanılan stadının adı, Vodafone Park olarak değiştirildi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte Orman'ın o açıklaması:

"Başkan olmadan önce sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en iyi statlarından birini inşa etme hayalim vardı. Geçen sene açılan yeni yuvamızda, daha ilk yılında pek çok başarının sahibi olduk. Ayrıca müzemiz, kafe ve restoranlarımız ile ev sahipliği yaptığımız pek çok etkinlikle Avrupa'daki muadil statlar gibi sadece bir stadyum olarak değil, aynı zamanda bir eğlence merkezi, konser arenası, yaşam alanı ve moda merkezi olarak, şehre ve semte hizmet eden çok amaçlı bir şehir kompleksi haline geldik. Uluslararası bir isimle Vodafone Park olarak bu vizyonu geliştirerek devam ettirecek, İstanbul'un bir cazibe merkezi ve uğrak noktası olmaya devam edeceğiz."

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