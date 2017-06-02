Ana Sayfa | SPOR 02/06/2017 17:42

Millilerin 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri mesaisi başlıyor

A Milli Takım

A Milli Futbol Takımının Makedonya ve Kosova ile yapacağı müsabakanın hazırlıkları yarın başlayacak

Millilerin Makedonya'yla 5 Haziran Pazartesi ve Kosova'yla 11 Haziran Pazar günü oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri müsabakasının hazırlıklarına yarın başlayacak. Futbolcular Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanarak antrenman yapacak. 

Türkiye ile Makedonya arasında oynanacak maç 5 Haziran Pazartesi günü TSİ 20.45'te başlayacak.Kosova ile Türkiye arasındaki karşılaşma ise 11 Haziran Pazar günü TSİ 21.45'te başlayacak.

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