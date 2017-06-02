Ana Sayfa | SPOR 02/06/2017 12:17

Flaş iddia Arda Turan Galatasaray'a mı dönüyor

Arda Turan

İspanyol basınında yer alan habere göre Çin'den teklifler alan Arda Turan'ın eski takımı Galatasaray'a dönebileceği iddia edildi

Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen El Mundo Deportivo gazetesi, Arda Turan'ın eski takımı Galatasaray'a yeniden döneceğini öne sürdü.  Sarı kırmızılı ekibin Turan transferi için harekete geçtiği de haberde yer aldı.

"GALATASARAY'A DÖNEBİLİR"

El Mundo, "Ara transferde Çin'den cazip teklifler alan Arda Turan, yeniden Galatasaray'da olabilir" yorumunu yaptı.

Barcelona'da gelecek sezon öncesi kadroda değişikliklerin olacağı yönündeki gelişmelerin ardından Milli oyuncunun geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

 
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