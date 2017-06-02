Podolski Galatasaray formasıyla son kez mücadele edecek

Japonya'nın Vissel Kobe ekibine transfer olan Galatasaraylı Podolski sarı kırmızılı ekibe Atiker Konyaspor maçı ile veda edecek

Galatasaray'ın tecrübeli golcüsü Lucas Podolski sarı kırmızı ekipteki son mücadelesini Atiker Konyaspor'a karşı verecek. Podolski bu maçla Galatasaray'a veda etmiş olacak.Galatasaray ile Atiker Konyaspor arasındaki maç yarın akşam ve Türk Telekom Arena'da oynanacak.Podolski, sezon içerisinde Japonya Ligi ekiplerinden Vissel Kobe ekibine transfer olmuştu. Sarı-kırmızılılar bu transferden 2 milyon 600 bin Euro kazandı.Podolski, Galatasaray'da bu sezon Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 31 maça çıktı. Alman futbolcu bu maçlarda 17 gol kaydederken, 7 asistle mücadele etti.

74 KARŞILAŞMADA 34 GOL ATTI

Galatasaray'da 2 sezonda toplam 74 karşılaşmaya çıktı ve 34 gol kaydetti. Bu maçlarda deneyimli futbolcu 17 kez sarı kart görürken, kırmızı kart görmedi. Yıldız oyuncu, Süper Lig'de 55 maçta 24 gol, Ziraat Türkiye Kupası'nda 9 maçta 12 gol, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 2 gol ve UEFA Avrupa Ligi ile Türkiye Süper Kupası'nda da 2'şer maça çıktı.

GALATASARAY FOMASIYLA 3 KUPA KAZANDI

Galatasaray forması ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayamayan Podolski, Türkiye'den müzesine 3 kupa katarak, Japonya'ya gidecek. Alman futbolcu, sarı-kırmızılılar ile 2015-2016 ile 2016-2017 sezonlarında Türkiye Süper Kupası ve 2015-2016 sezonunda da Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı.