Ana Sayfa | SPOR 02/06/2017 11:28

Beşiktaş Osmanlıspor maçı canlı yayın bilgileri

Beşiktaş Osmanlıspor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon Beşiktaş ligin son haftasında evinde rakibi Osmanlıspor'u ağırlayacak

Beşiktaş ile Osmanlıspor arasında oynanacak maç 3 Haziran Cumartesi günü saat 17:00'da ekrana gelecek. Mücade beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ VE OSMANLISPOR'UN KARNESİ

Beşiktaş bu maçların sekizini kazandı. Osmanlıspor, Beşiktaş'ı en son Aralık 2008'de yenmişti. Beşiktaş, Osmanlıspor'la evinde oynadığı altı maçın dördünde galip geldi. İki takımın İstanbul'daki son maçı 15 Mayıs 2016'da oynanmıştı ve Beşiktaş o maçı 3-1 kazanıp 14. şampiyonluğunu ilan etmişti. Son iki maçını dörder golle kazanan Beşiktaş, en son 1982/83 sezonunun son üç maçında dörder gol atımıştı. Beşiktaş, evinde 26 maçtır yenilmiyor. Siyah beyazlılar, en son Ağustos 2002-Aralık 2003 arasında da 26 maç yenilmemişti. Beşiktaş Osmanlıspor maçında da yenilmezse, bu, Beşiktaş'ın 1989-92 arasındaki 51 maçlık iç saha yenilmezlik serisinden bu yana en uzun serisi olacak.

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