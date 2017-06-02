Ana Sayfa | SPOR 02/06/2017 10:18

Fenerbahçe Kulübünde yeni sezon hazırlıkları başladı

fenerbahçe tesisleri

Fenerbahçe Kulübü, Ülker Stadı ile Can Bartu ve Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yeni sezon öncesi birtakım çalışmalar yapıyor

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki sahalarda da hibrit çim sistemine geçilecek. Tesislerde çalışmalar kapsamında şimdiye kadar 190 kamyon toprak çıkarılırken, sahaların drenaj kanalları yeniden açıldı ve mıcırlama yapıldı. Sahalarda temmuz ayında hibrit çim yapılacak. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde ise sahaların suni çimleri yenileniyor. Yenileme işlemlerinin 1 ay içinde tamamlanması bekleniyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
Arda Turan

Flaş iddia Arda Turan Galatasaray'a mı dönüyor

İspanyol basınında yer alan habere göre Çin'den teklifler alan Arda Turan'ın eski takımı Galatasaray'a dönebileceği iddia edildi

Podolski

Podolski Galatasaray formasıyla son kez mücadele edecek

Japonya'nın Vissel Kobe ekibine transfer olan Galatasaraylı Podolski sarı kırmızılı ekibe Atiker Konyaspor maçı ile veda edecek

Beşiktaş Osmanlıspor

Beşiktaş Osmanlıspor maçı canlı yayın bilgileri

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon Beşiktaş ligin son haftasında evinde rakibi Osmanlıspor'u ağırlayacak