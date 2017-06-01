Galatasaray'ın file bekçisi Muslera 200. maçına çıkıyor

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera sarı kırmızılı forma ile 200. maçına çıkmaya hazırlanıyor

Uruguaylı kaleci, Galatasaray'ın Süper Lig'in son haftasında 3 Haziran Cumartesi günü Atiker Konyaspor ile sahasında oynayacağı maçta görev alması durumunda ikinci kez "dalya" diyecek.İtalya'nın Lazio ekibinden 2011-2012 sezonu öncesinde transfer edilen 30 yaşındaki kaleci, geldiği günden bu yana Galatasaray'ın en istikrarlı ismi oldu.Süper Lig'deki ilk sınavını 2011-2012 sezonunun ilk haftasında 2-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir maçında veren Muslera, 2013-2014 sezonun 33. haftasında Trabzonspor'u 4-1 yendikleri müsabakada 100. maçını oynadı.Sarı-kırmızılı taraftarların en sevdiği isimlerin başında gelen tecrübeli kaleci, Galatasaray'da görev yaptığı 6 sezonda birçok önemli başarı ve rekora imza attı.