Ana Sayfa | SPOR 01/06/2017 14:48

Galatasaray'ın file bekçisi Muslera 200. maçına çıkıyor

Fernando Muslera

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera sarı kırmızılı forma ile 200. maçına çıkmaya hazırlanıyor

Uruguaylı  kaleci, Galatasaray'ın Süper Lig'in son haftasında 3 Haziran Cumartesi günü Atiker Konyaspor ile sahasında oynayacağı maçta görev alması durumunda ikinci kez "dalya" diyecek.İtalya'nın Lazio ekibinden 2011-2012 sezonu öncesinde transfer edilen 30 yaşındaki kaleci, geldiği günden bu yana Galatasaray'ın en istikrarlı ismi oldu.Süper Lig'deki ilk sınavını 2011-2012 sezonunun ilk haftasında 2-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir maçında veren Muslera, 2013-2014 sezonun 33. haftasında Trabzonspor'u 4-1 yendikleri müsabakada 100. maçını oynadı.Sarı-kırmızılı taraftarların en sevdiği isimlerin başında gelen tecrübeli kaleci, Galatasaray'da görev yaptığı 6 sezonda birçok önemli başarı ve rekora imza attı.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
Türkiye Kosova maçı

Türkiye Kosova maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak

Dünya Kupası Grup Eleme mücadelesi kapsamında Türkiye ve Kosova karşı karşıya gelecek

Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor

Ziraat Türkiye Kupasının sahibi belli oldu

Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor arasında oynanan kupa mücadelesinin kazananı Atiker Konyaspor oldu

Medipol Başakşehir Konyaspor

Medipol Başakşehir Konyaspor kupa finali maçı canlı yayın bilgileri

Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor bu akşam Ziraat Türkiye Kupasının sahibi olabilmek için kıyasıya rekabet edecek