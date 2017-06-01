Ana Sayfa | SPOR 01/06/2017 12:20

Türkiye Kosova maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak

Türkiye Kosova maçı

Dünya Kupası Grup Eleme mücadelesi kapsamında Türkiye ve Kosova karşı karşıya gelecek

A Milli Futbol takımı 2018 Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde 4. mücadelesini Kosova'ya karşı gerçekleştirecek. Peki Türkiye ile Kosova arasında oynanacak maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda başlayacak? Türkiye ile Kosova arasında Antalya'da oynanacak maçın ayrıntıları haberimizde

Türkiye - Kosova maçı nerede, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye - Kosova maçı Antalya Stadyumu'nda bugün saat 20.00'de başlayacak ve TV8'den naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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