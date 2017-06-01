Ana Sayfa | SPOR 01/06/2017 09:12

Ziraat Türkiye Kupasının sahibi belli oldu

Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor

Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor arasında oynanan kupa mücadelesinin kazananı Atiker Konyaspor oldu

Ve Ziraat Türkiye Kupasının sahibi belli oldu. Dün akşam Eskişehir'de oynanan final maçında kupayı kazanan takım Atiker Konyaspor oldu. Saat 21.30'da başlayan ve Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor arasında oynanan mücadeleyi hakem Fırat Aydunus yönetti. Maçın ilk yarısında çıkan olaylar nedeniyle saha karıştı. İlk yarıda 6 dakika uzatmalara gidildi. 

ŞAMPİYON PENALTI ATIŞLARINDA BELLİ OLDU

Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk 90 dakikasında gol sesi çıkmadı. Maç ilk ve ikinci yarı 15 olmak üzere 30 dakika uzatmaya gitti. Uzatmalarda da her iki takımın gol kaydedememesi üzerine penaltı atışlarına gidildi. Penaltı atışlarında Atiker Konyaspor kupanın sahibi oldu

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Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor bu akşam Ziraat Türkiye Kupasının sahibi olabilmek için kıyasıya rekabet edecek