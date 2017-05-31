Dursun Özbek Beşiktaş'ın şampiyonluğu hakkında ilk kez konuştu

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek katıldığı iftar yemeği öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın şampiyonluğunu değerlendirdi

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği tarafından Four Seasons Hotel Bosphorus'ta organize edilen iftar yemeği öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, bu sezonun şampiyonu Beşiktaş'ı tebrik etti.

BEŞİKTAŞ HAK ETTİĞİ BİR BAŞARIYA ULAŞTI

Başkan Dursun Özbek, Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayan Beşiktaş'ın hak ettiği bir başarıya ulaştığını aktardı.

"Beşiktaş bu sene iyi futbol oynadı. Şampiyonluğu da hak ettiler. Benim söylemlerim bunun dışında. Ortada bir vaka var. Hakem hatalarının tamamen bitmesi tabii ki mümkün değil. Galatasaray artık hakem hatalarının hedef takımı olmak istemiyor." değerlendirmesiniyaptı.