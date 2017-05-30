Beşiktaş Osmanlıspor maçı bilet fiyatları belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş son hafta evinde ağırlayacağı Osmanlıspor ile mücadele edecek

Geçtiğimiz hafta rakibi Gaziantepspor'u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş bu hafta Osmanlıspor ile mücadele edecek. Beşiktaş ile Osmanlıspor arasında Vodafone Arena'da oynanacak maçın bilet fiyatları belli oldu.

"Kategori 1 : 450TL

Kategori 2 : 400TL

Kategori 3 : 350TL

Kategori 4 : 325TL

Kategori 5 : 300TL

Kategori 6 : 275TL

Kategori 7 : 160TL

Kategori 8 : 150TL

VIP : 950TL

1903 A-E BLOK : 950TL

1903 B - D BLOK : 1.050TL

1903 C BLOK : 1.100TL"