Beşiktaş Osmanlıspor maçı bilet fiyatları belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş son hafta evinde ağırlayacağı Osmanlıspor ile mücadele edecek
Geçtiğimiz hafta rakibi Gaziantepspor'u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş bu hafta Osmanlıspor ile mücadele edecek. Beşiktaş ile Osmanlıspor arasında Vodafone Arena'da oynanacak maçın bilet fiyatları belli oldu.
"Kategori 1 : 450TL
Kategori 2 : 400TL
Kategori 3 : 350TL
Kategori 4 : 325TL
Kategori 5 : 300TL
Kategori 6 : 275TL
Kategori 7 : 160TL
Kategori 8 : 150TL
VIP : 950TL
1903 A-E BLOK : 950TL
1903 B - D BLOK : 1.050TL
1903 C BLOK : 1.100TL"