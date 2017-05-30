Galatasaray deplasmandan 3 puanla ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'in kapanış maçında Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray karşı karşıya geldi

Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta kapanış mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

8. dakikada gelişen Galatasaray atağında sol kanattan Aytemiz Alanyaspor ceza sahası içine giren Bruma, pasını Podolski'yle aktardı. Bu oyuncunun çıkardığı şutta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

14. dakikada Galatasaray, müsabakada öne geçti. Sneijder'in pasıyla ceza sahası yayı içinde topla buluşan Bruma'nın plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

17. dakikada sarı-kırmızılılar, farkı 2'ye çıkardı. Sneijder'in pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Bruma, Sackey'den sıyrıldıktan sonra pasını penaltı noktası yakınındaki Podolski'ye çıkardı. Podolski'nin şutunda defansta Lazic, meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı. Dönen topu altıpas gerisinde kontrol eden Sinan Gümüş'ün vuruşunda top filelere gitti: 0-2

23. dakikada Aytemiz Alanyaspor Vagner Love ile farkı bire indirdi. Sol taraftan Galatasaray ceza sahası içine giren Nskala, topu Vagner Love çıkardı. Brezilyalı oyuncu, Semih Kaya'dan sıyrıldıktan sonra şık bir bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2

27. dakikada Galatasaray, bir kez daha 2 farklı üstünlük kurdu. Sneijder'in pasıyla soldan ceza sahasına girerek son çizgiye inen Linnes'in geri çıkardığı topa altıpas gerisinde Sinan Gümüş bekletmeden vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3

39. dakikada orta alanda topla buluşan Selçuk İnan, Aytemiz Alanyaspor ceza sahasına doğru koşan Bruma'yı topla buluşturdu. Bruma'nın şutunda kaleci Haydar Yılmaz, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Fernandes'in şutunda top az farkla auta çıktı.

53. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Emre Akbaba'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Sackey'in kafa vuruşunda köşeye giden meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına direk dibinde bulunan Sabri Sarıoğlu ayaklarıyla engel oldu.

75. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Fernandes'in pasıyla Galatasaray ceza sahası içinde topla buluşan Vagner Love yüzünü kaleye dönerek şutunu çekti. Pozisyonda Ahmet Çalık'ın topa kolla müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Halil Umut Meler penaltı kararı verdi. 76. dakikada penaltı atışını kullanan Vagner Love, meşin yuvarlağı kaleci Muslera'nın solundan ağlara gönderdi: 2-3

88. dakikada Vagner Love'nin pasıyla ceza sahasının sol tarafında buluşan Berkan Emir'in çektiği şutta top yan ağlarda kaldı.

Karşılaşma, Galatasaray'ın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.