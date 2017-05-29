Ana Sayfa | SPOR 29/05/2017 18:27

Fenerbahçe'den yakılan bayrak hakkında flaş açıklama

fenerbahçe

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde bazı kişiler tarafından yakılan Fenerbahçe bayrağı hakkında sarı lacivertli kulüpten açıklama geldi

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada bu ifadelere yer verildi.

"Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın Turkish Airlines Euroleague Şampiyonluğunu kazanması üzerine, 25 Mayıs Perşembe günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine Stat Müdürlüğümüzce Fenerbahçe Bayrakları asılmıştı. Ancak dün gece bir grup, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki bayrağı indirmek istemiş ve zarar vermişti. Stat Müdürlüğümüzce Köprüdeki bayrak yenilendi ve Fenerbahçe Bayrağı yeniden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde dalgalanmaya başladı"

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