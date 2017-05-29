Şenol Güneş ilk kez açıkladı antrenörlüğü bırakıyor mu

Rakibi Gaziantepspor'u 4-0'lık skorla mağlup eden Beşiktaş şampiyonluğunu ligin bitimine çok az zaman kala ilan etti

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, şampiyonluğun Gaziantepspor galibiyetinin ardından ilan edilmesiyle düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

"Kendi sahamızda değil, tüm sahalarda taraftar toplayan kulübüz. Olağanüstü bir sayı var. Hem kendi sahamızda biletleri yok sayıyoruz. Hem de deplasmanlarda sahaları, tribünleri dolduruyoruz. Umarım diğer takımlar da seneye buna ortak olurlar. Uzun soluklu bir yarıştı bu. Sonunda hedefe ulaştık. Kolay olmadı. Şampiyonlar Ligi ve UEFA ligi oynadık. Kupa maçları oynadık. Bir de lig oynadık. Süreklilik arz eden bu dönemde sağ salim çıktı.Rakiplerimizin de bizim iyi olmamız için zorladığını söyleyebiliriz. Oyun olarak da, sonuç olarak da hak ettik.

Büyük bir camianın bireyi olarak kendimle de gurur duyuyorum. Hak ettiğimiz şampiyonluğu oyun olarak da elde ettik. Ancak şampiyonluk lafının baskı yapılmasını doğru bulmuyorum. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor hepsi şampiyonluğa oynayacak kulüplerdir. Güzel futbol, iyi sonuçlar anlayışıyla şampiyonluk ilkesini benimsedik. Son dönemde bu baskı bizim elimizden çıktı. Bazen rahatlamaya, bazen de baskıya dönüştü ama az etkilendik. Etkilenmeden daha keyifli futbol oynarsak, izleyenler de keyif veririz.3 ihtimalim var. Çalışmaya devam ederim, başka bir yere giderim, ya da antrenörlüğü bırakayım. Bunlar hepsi ihtimaldir. Ancak şunu söyleyeyim. Ben işimi doğru yapmak istiyorum. Bildiklerimi açık olarak ortaya koymak istiyorum. Zaman zaman sindiğim dönemler oldu. Özgür olmamız gerekiyor ki yaratıcılığımızı kullanalım. Az konuştuğum için kendimi bastırdım ama bu da beni gerdi. Bu sadece Beşiktaş'ın menfaatleriyle ilgili değil, Türk futbolunun menfaatleriyle ilgili hem ben, hem de tüm antrenörler konuşabilmeli.Ben daha önce Başakşehir'i sonuçlar ne olursa olsun kutlamıştım. Hem Konya, hem Başakşehir kupada nali hak etti. Başakşehir zaman zaman twitter'da bize zaman zaman ince eleştiriler yapıyor. Ancak şunu söyleyeyim. Türkiye'de en iyi futbol oynayan takım biz değil, ikinciyiz. Şampiyonuz ama en iyisi biz değiliz."