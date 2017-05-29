Beşiktaş şampiyonluğunu erkenden ilan etti

Medipol Başaksehir ile şampiyonluk yarışında olan Beşiktaş dün aksam rakibi Gaziantepspor'u 4-0'lık skorla mağlup ederek 2016-2017 sezonu şampiyonu oldu

Spor Toto Süper Ligin 33. haftasına Medipol Başakşehir'in 4 puan önünde başlayan Beşiktaş, bu avantajını Gaziantepspor karşısında iyi kullandı ve rakibine dev çalım atarak şampiyon olmayı başardı.

Taraftarların büyük desteğiyle maça başlayan Beşiktaş, 6. dakikada Ryan Babel'in golüyle ve 39. dakikada Oğuzhan Özyakup'un fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda kontrollü oynayan Beşiktaş, 66 ve 76. dakikalarda Anderson Talisca'nın ayağından bulduğu gollerle farkı 4'e çıkardı.

Beşiktaş, Gaziantepspor karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetle puanını 74'e çıkardı. 70 puanı bulunan Medipol Başakşehir ile farkı koruyan siyah-beyazlı ekip, 2016-2017 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti.

SAMPİYONLUĞU ERKEN İLAN ETTİ

Ligin 30. haftasında Fenerbahçe ile evinde 1-1 berabere kalarak ikinci sıradaki Medipol Başakşehir'in puan farkını 2'ye düşürmesine engel olamayan Beşiktaş, son 3 haftada hata yapmadı ve 33. haftada şampiyonluğunu ilan etti.Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup olan ve Fenerbahçe ile de 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, son 3 haftada ise 9 puan çıkardı. Bursaspor'u deplasmanda 2-0 yenen Beşiktaş, geçen hafta da Kasımpaşa'yı 4-1'lik skorla geçti. Gaziantepspor'u da 4-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım üst üste üçüncü kez kazandı.

TOPLAMDA 15 KEZ SAMPİYON OLDU

Beşiktaş, tarihindeki 15. şampiyonluğu elde etti.1959'da başlayan Süper Lig'de 12 şampiyonluğu bulunan siyah-beyazlı takımın, bu tarihten önce başlayan ligde aldığı 2 şampiyonluğunun, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu kararıyla lig şampiyonluğuna eklenmesiyle kupa sayısı 14 olarak tescillendi. Beşiktaş, böylece 15. şampiyonluğuna ulaştı.

BEŞİKTAŞ'IN ARTIK 3 YILDIZI VAR

Siyah-beyazlı ekip, bu sezonki başarısıyla 15. şampiyonluğa ulaştı ve formasına 3. yıldızı takma hakkı elde etti.