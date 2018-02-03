03/02/2018 09:44


AKP'den CHP Kurultayı için flaş karar

AK Parti

3-4 Şubat tarihlerinde yapılacak CHP'nin 36. Kurultayına AKP, temsilci göndermeme kararı aldı

‘Adalet ve Cesaret’ temalı kurultay için 10 binin üzerinde kişiye davet gönderildi. Davetiye gönderilen isimler arasında, sanatçılar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, diplomatlar ve eski siyasetçiler de bulunuyor. Ancak diğer partiler kurultaya temsilci gönderirken AKP’nin CHP Kurultayı’na Temsilci göndermeme kararı aldığı öğrenildi.

 


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