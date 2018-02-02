02/02/2018 09:52


CHP liderinden kurultay öncesi sürpriz buluşma

kemal kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 3-4 Şubat tarihinde yapılacak 36. Olağan Kurultay öncesi partisinin il başkanlarıyla buluştu

CHP genel merkezindeki basına kapalı toplantıda örgüte dönük çalışmalar ele alınırken kurultaya yönelik değerlendirmeler de yapıldı. Toplantıda il başkanlarının Parti Meclisi üyeliği için yazılı olarak isim önerisinde bulundukları da öğrenildi. Öte yandan kurultayın yapılacağı Ankara Spor Salonu'ndaki hazırlıklara da başlandı. Kurultayı bin 200 civarında gazetecinin takip etmesi bekleniyor.


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