19/12/2017 17:46


Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta sorunun çözülmesi için çaba sarf ettik ancak çözemedik, bunun sorumlusu Türkiye değil

mevlut cavusoglu

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta sorunun çözülmesi için çaba sarf ettiklerini ancak çözemediklerini dile getirdi ve bunun sorumlusunun Türkiye olmadığını ifade etti.

AVRUPA\LOBDRA - TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının, 2018 yılı bütçesi üzerinde söz alan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Rum tarafı bu parametrelerle yani o günkü parametrelerle bir çözüm istemediği; yönetimi, gücü, ekonomiyi Türklerle paylaşmak istemediği için çözüm olmadı. Bu parametrelerle de bir çözüme ulaşamayacağımız kanaatine vardık. Dolayısıyla, artık bundan sonra hangi adımı atacağımız, ne yapacağımızı konusunda KKTC ile de hemfikir olduk. Şimdi güneyde ve kuzeyde seçimler var, seçim öncesi zaten bunları tartışmanın bir anlamı yok, seçim malzemesi yapılamaz, bu, milli bir politikadır. Dolayısıyla, özellikle KKTC'deki seçimlerden sonra oturacağız, konuşacağız, birlikte neler yapacağımızı değerlendireceğiz ama bu süreçte tabii ki KKTC'nin tanıtımı için adım atmamız lazım ama KKTC'yi zaten Türkiye tanıyor. 

Meclisten yeni bir tanıma kararı çıkarmaya gerek yok ama pasaportunun daha fazla ülkede geçerli olması için daha fazla ülkede, şehirde temsilcilik açılması için hep birlikte, iktidar, muhalefet çalışalım çünkü KKTC'nin üzerindeki izolasyonların kalkması gerekiyor. Avrupa Birliği bu konuda da sözünde durmadı."

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