Başbakan Yıldırım Londra'da AB'ye seslendi

İngiltere'de bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Birliği (AB) ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu

Türkiye’nin AB’ye girmesi gerektiğini söyleyen Yıldırım, “Avrupa Birliği, İngiltere’nin ayrılık kararı vermesinin ardından tamamen şaşırdı. AB’nin büyümeye ihtiyacı var ve Türkiye bu konumda” ifadesini kullandı. Yıldırım, Brexit sonrasında AB’nin durumu hakkında ise, “AB’nin geleceğini görmesi ve nereye kadar büyüyeceklerini düşünmeleri gerek. Biz buradayız, bir yere gittiğimiz yok” dedi.