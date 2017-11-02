Akdağ, Güney Kıbrıs’ı batının şımarık çocuğu haline getirdiler

Akdağ, İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen "TİM İhracat Haftası 2017" etkinliğinde yaptığı konuşmada, KKTC ile ilişkilere de değindi

Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Güney Kıbrıs'ın batının şımarık çocuğu haline getirildiğini, KKTC'nin Türkiye için stratejik bir alan olduğunu söyledi.

Akdağ, "Bundan çok daha önemlisi orada bizim kardeşlerimiz yaşıyor. Güney Kıbrıs'ı batının şımarık çocuğu haline getirdiler. Avrupa Birliği ve işleri çıkmaza soktular. Masaya oturduğumuz her seferinde çözümsüzlükle kalkıyorlar." dedi.

Akdağ, İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "TİM İhracat Haftası 2017" etkinliğinde yaptığı konuşmada, KKTC ile ilişkilere de değindi. Akdağ, KKTC'nin Türkiye için stratejik bir alan olduğunu vurguladı.

KKTC'nin ciddi bir potansiyeli olduğuna değinen Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda kişi başına 13-14 bin dolar civarında kişi başına düşen gelirleri olduğu söyleniyor. Bunu 20-25 bin dolarlara çıkardığımız zaman adada sorun kendiliğinden biter. Oraya su götürdük, müthiş bir iş yapmışız. Denizin 250 metre altından oraya aşağı yukarı 75 milyon metreküp su götürüyoruz ve bu suyun 25-30 milyon metreküpü içme suyuna yetiyor, geriye kalan 40 milyon metreküpüyle Güzelyurt ve Mesarya ovalarını sulayabileceğiz. Şimdi elektrik götüreceğiz, bir hastane yapacağız. Öyle bir hastane inşa edeceğiz ki Güney Kıbrıslı Rumlar buraya gelerek hizmet alma ihtiyacını duyacaklar.”