Çavuşoğlu, Kıbrıs konusunda sağlanacak çözüm herkesin yararına olacak

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile yaptığı görüşmede Kıbrıs meselesinin de ele alındığını belirtti

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile yaptığı görüşmede Kıbrıs meselesinin de ele alındığını belirtti. Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Bakanlıkta yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.Çavuşoğlu, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yapılan görüşmelerde bir sonuç elde edilemediğini ve Türkiye'nin bu görüşmelerde yapıcı ve çözüm odaklı bir rol oynadığı hatırlattı."Crans-Montana'da da bu samimiyeti gösterdiğimize inanıyoruz ama maalesef oradan bir sonuç çıkmadı." diyen Çavuşoğlu, bundan sonra hangi adımların atılacağını değerlendirdiklerini ve Kıbrıs konusunda sağlanacak çözümün herkesin yararına olacağını ifade etti.Çavuşoğlu, Türkiye ve Yunanistan arasında devam eden üst düzey ziyaretlerin mutluluk verici olduğunu belirterek, "Hemfikir olduğumuz konular var, olmadığımız konular var ama ortak çıkarlarımız var. İkili ilişkilerimizi geliştirmek için, sorunlu alanlarda güven artırıcı adımları atmak için çalışıyoruz." dedi.Kocias ile gerçekleştirdiği görüşmelerde ikili ve bölgesel konuları ele aldığını belirten Çavuşoğlu, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunarak göreve başlayan Yunanistan'ın yeni Ankara Büyükelçisi Petros Mavroidis'e başarılar diledi.Çavuşoğlu, Yunanlı mevkidaşı ile diyaloğunu samimi bir şekilde sürdürdüğünü dile getirerek, "Son dönemde ülkelerimizin arasındaki üst düzey ziyaretlerden mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.