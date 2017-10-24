Gökçek istifasını açıklarken Erdoğan bu paylaşımları yaptı

Melih Gökçek'in Cumartesi istifa edeceğini duyurduğu dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya hesabından manalı paylaşımlarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaları şöyle:

"Bizler bu yola koltuk sevdasıyla, makam sevdasıyla değil; hizmet sevdasıyla çıktık. Bunun için de biz, gençlerden korkan, gençlerden çekinen, yerini gençlere bırakmayı düşünmeyenlerden asla olmadık, olmayacağız.

Gençlerimiz, aziz milletimizin emaneti olan önemli görevleri vakti-saati geldiğinde inşallah devralacak. Ben gençlere güveniyorum. Gençlerin sahip oldukları imkânların hakkını vereceklerine gönülden inanıyorum."