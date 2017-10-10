10/10/2017 14:45


CHP liderinden ABD'ye vize kararı tepkisi

kemal kılıçdaroğlu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin vize kararıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te yaptığı konuşmada, ABD'nin vize kararının doğru olmadığını, desteklemediklerini belirtti. Kılıçdaroğlu konuyla ilgili, "Binlerce öğrenci, hastalar, işadamları ABD'ye gidecek. Bütün bunların önü kesiliyor. Cezalandırılan hükümet değil 80 milyon. Sağduyunun egemen olması, akılcı politikalar üretilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.


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