06/10/2017 12:38


CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun oğlu yemin etti

kerem kılıçdaroğlu

Askerlikte Acemi eğitimini tamamlayan CHP liderinin oğlu Kerem Kılıçdaroğlu Sivas'ta yemin etti

Sivas 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı General Şükrü Kanatlı Kışlası'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Ardından Kerem Kılıçdaroğlu'nun da aralarında olduğu 368'inci kısa dönem erler ile 24'üncü dönem sözleşmeli ve 1997-3 ikinci kademe 2 bin 740 asker yemin etti.

Töreni, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Kerem Kılıçdaroğlu'nun nişanlısı Mine Alşan ve çok sayıda asker yakını izledi.Daha sonra askeri birliklerin geçiş töreni gerçekleştirildi. Geçiş töreni esnasında Selvi Kılıçdaroğlu'nun ağladığı görüldü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tören sonunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Son derece mutluyum. Asker ocağında oğlumu görmek beni son derece mutlu etti. Huzurluyum, aynı zamanda, oğlumla gurur duyuyorum. Geldi askerliğini yaptı, inşallah askerliğini bitirir ve tekrar evine huzur içinde döner." ifadesini kullandı.

Selvi Kılıçdaroğlu ise "İnşallah sağ salim benim çocuğum gibi diğer çocuklarımızın hepsi, tüm askerlerimiz evine döner." dedi.

Kerem Kılıçdaroğlu, 3 haftalık acemi eğitiminin ardından askerliğinin kalan bölümünü Sivas Temel Tepe'deki Orgeneral Cemil Cahit Toydemir Kışlası'nda tamamlayacak.Kerem Kılıçdaroğlu, 15 Eylül'de Sivas'taki birliğine teslim olmuştu.


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