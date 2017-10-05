Son dakika Melih Gökçek kritik görüşme hakkında açıklama yaptı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine dair bilgi verdi

Twitter hesabından açıklama yapan Gokçek, 'Dün gece sayın Cumhurbaşkanımdan randevu talep etmiştim. Bu gece görüştük. Sayın Cumhurbaşkanıma Külliye'nin karşısına yapılacak müze ile ilgili projenin tüm detaylarını sundum. Ayrıca Büyükşehir'in devam eden projeleri konusunda çeşitli bilgiler verdim. Kamuoyunun bilgisine.' paylaşımında bulundu.