Erdoğan ile görüşen Melih Gökçek istifa mı ediyor

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya gelen Erdoğan ve Gökçek'in hangi konuda görüştüğü merak ediliyor

Günlerdir istifa edeceğine dair haberlerle gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bu akşam Baştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Melih Gökçek'in Erdoğan'dan İran ziyareti öncesinde randevu aldığı ortaya çıktı. Baştepe'deki önemli görüşmenin yaklaşık 2 saat sürdüğü öğrenilirken görüşmeye dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.