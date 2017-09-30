30/09/2017 08:55


Meral Akşener için MHP’den istifalar 2 bini geçti

meral akşener

Meral Akşener'in önümüzdeki ay kurmayı planladığı yeni parti için 5 eski vekil MHP'den ayrılırken istifalar da 2 bini buldu

2015 yılında yapılan seçimlerde MHP'yi temsil eden Bayburt Milletvekili Dr. Karabey Kadri Karaoğlu, Niğde Milletvekili Vedat Bayram, Elazığ Milletvekili Yavuz Temizer ile İstanbul Milletvekili Dr. Uygar Suphi Aktan da partiden istifa etti. Mersin eski Milletvekili Behiç Çelik de istifasını Genel Merkez'e gönderdi.

Çelik, “Meral Akşener'in yeni oluşumuna destek vermek boynumuzun borcu olmuştur. Tıkaç Akşener'in önderliğinde aziz milletimizin el atmasıyla açılacaktır. Türklüğün önüne set çekilmiş, millet her gün aşağılanmaktadır” diye konuştu. Partisinden istifa eden İstanbul eski Milletvekili Uygar Suphi Aktan, emekli Büyükelçi Gündüz Aktan'ın oğlu… MHP'nin yıllar sonra Bayburt'tan milletvekili çıkarttığı Dr. Karabey Kadri Karaoğlu ise 12 yıl Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü görevinde bulundu. Niğde eski Milletvekili Vedat Bayram da öğretmen kökenli. Elazığ eski Milletvekili Yavuz Temizer ise Ülkü Ocakları kökenli harita mühendisi…


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