5 hours 6 minutes ago


Koray Aydın canlı yayında açıkladı, 'Cumhurbaşkanı adayımız Meral Akşener olacak'

Koray Aydın

MHP'den ayrılma kararı alan Koray Aydın canlı yayında yaptığı açıklamada 2019 yılında Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı

FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın konuğu olan Aydın, 2019 seçimlerinde Meral Akşener’in başkanlığa adaylığını koyacağını söyledi.

Aydın’ın sözleri üzerine Küçükkaya tekrar sorarak, “Doğru anladım değil mi? Meral Akşener aday olacak…” dedi. Koray Aydın da ‘evet’ diyerek, Tayyip Erdoğan ile Meral Akşener’in isimlerinin olduğu anketlerin hiçbirinde Erdoğan birinci çıkamadığını belirtti.

MHP’den ayrılık konusuna da değinen Aydın, “Buna mecbur kaldım. Çünkü MHP, AKP’nin içinde eriyecek” şeklinde ifadeler kullandı.

Yaklaşan seçimler hakkında görüşlerini açıklayan Koray Aydın, iddialı ifadeler kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meral Akşener karşısında gireceği ilk seçimi kaybedeceğini söyledi.

Aydın, “Anketlere göre; Tüm partiler kendi adayını çıkardığı takdirde bile Erdoğan ilk turda seçilemiyor. İkinci tura da Akşener’in çıkacağı kesin görülüyor. Bu turda Erdoğan, Akşener karşısında kazanamaz. Tayyip bey 15 yıldır ülkeye hizmet ediyor. Güzel yaptığı şeyleri de görmezden gelmek olmaz. Ancak isteyen herkesle Meral Akşener’in seçimi kazanacağına dair iddiaya girerim” dedi.

İlgili Haberler
hdp

HDP'den 15 yaşındaki şehit Eren için mesaj

Bülent Tezcan

CHP'nin 15 Temmuz yıl dönümüne tepkisi sert oldu

Adalet

Kılıçdaroğlu, Politika yurttaş için yapılır, vatan için yapılır

Tuğrul Türkeş

Tuğrul Türkeş Hollanda'nın açıklamasını kınadı

Son Dakika Haberleri
çağla şikel

Çağla Şikel fiziğiyle genç kızlara taş çıkarıyor

Ömer Çatkıç

Bylock'tan gözaltına alınan Ömer Çatkıç hakkında suçlama ortaya çıktı

Şakir Kurtbasan

Yıllık izne çıktı, acı haber ailesini yıktı

Kadir Topbaş

Kadir Topbaş'tan 'hastaneye kaldırıldı' iddialarına esprili yanıt

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Amerika, şimdi de mezhep kavgasını körüklüyor

Necdet Sivaslı Amerika tarafından hazırlanan ve199 ülkeyi kapsayan ‘2016 Uluslararası Dini Özgürlükler’ Raporunu açıklayan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un Türkiye’yi suçlayan ve “Mezhep ayrımcılığı” yaptığı konusundaki ...

Devam