Koray Aydın canlı yayında açıkladı, 'Cumhurbaşkanı adayımız Meral Akşener olacak'

MHP'den ayrılma kararı alan Koray Aydın canlı yayında yaptığı açıklamada 2019 yılında Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı

FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın konuğu olan Aydın, 2019 seçimlerinde Meral Akşener’in başkanlığa adaylığını koyacağını söyledi.

Aydın’ın sözleri üzerine Küçükkaya tekrar sorarak, “Doğru anladım değil mi? Meral Akşener aday olacak…” dedi. Koray Aydın da ‘evet’ diyerek, Tayyip Erdoğan ile Meral Akşener’in isimlerinin olduğu anketlerin hiçbirinde Erdoğan birinci çıkamadığını belirtti.

MHP’den ayrılık konusuna da değinen Aydın, “Buna mecbur kaldım. Çünkü MHP, AKP’nin içinde eriyecek” şeklinde ifadeler kullandı.

Yaklaşan seçimler hakkında görüşlerini açıklayan Koray Aydın, iddialı ifadeler kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meral Akşener karşısında gireceği ilk seçimi kaybedeceğini söyledi.

Aydın, “Anketlere göre; Tüm partiler kendi adayını çıkardığı takdirde bile Erdoğan ilk turda seçilemiyor. İkinci tura da Akşener’in çıkacağı kesin görülüyor. Bu turda Erdoğan, Akşener karşısında kazanamaz. Tayyip bey 15 yıldır ülkeye hizmet ediyor. Güzel yaptığı şeyleri de görmezden gelmek olmaz. Ancak isteyen herkesle Meral Akşener’in seçimi kazanacağına dair iddiaya girerim” dedi.