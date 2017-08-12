Ana Sayfa | SİYASET Türkiye 12/08/2017 19:27

HDP'den 15 yaşındaki şehit Eren için mesaj

hdp

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Maçka'daki çatışma sırasında şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül için başsağlığı mesajı yayımladı

HDP Eş Genel Başkanı Kemalbay’ın Eren Bülbül için yayımladığı başsağlığı mesajı şöyle:

"Trabzon’un Maçka ilçesinde çıkan çatışmada 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendik. 15 yaşında bir çocuğun çatışmalı bir ortama sürüklenmesi kabul edilemez. Eren Bülbül’ün hayatını kaybetmesinde sorumluluğu bulunanları kınıyoruz. Eren Bülbül’e rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Barışı ve demokrasiyi inşa etmek için tüm kararlılığımızla mücadeleye devam edeceğiz. ’Ölüm’ ve ’çocuk’ sözcüklerinin yan yana durmayacağı günler için çabalarımızı sürdüreceğiz."

 
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