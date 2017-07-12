CHP'nin 15 Temmuz yıl dönümüne tepkisi sert oldu

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümünde CHP ve HDP’nin, cumhurbaşkanlığı himayesindeki gece etkinliğine davet edilmemesine tepki gösterdi

CHP genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Bülent Tezcan, hükümetin 15 Temmuz’u ikiye ayırdığını söyleyerek, “15 Temmuz üzerinden de bir ötekileştirme kampanyası yürütmektedir. İki 15 Temmuz var. Biri halkın diğeri sarayın. Halkın 15 Temmuz’unda demokrasi, sarayın, 15 Temmuz’unda darbe var. sarayın, 15 Temmuz’u darbeciliğin adıdır” açıklamasında bulundu.

Bülent Tezcan, “Sarayın 15 Temmuz’u darbeyi öngören, önlem almayan ve onun sonuçlarını kullanarak bir yeni darbe yaratan anlayış. Bir yıl geçmesine rağmen darbeyle hesaplaşmanın önünü tıkamıştır. Bugün OHAL darbe ile mücadele için değil darbenin siyasi ayağını gizlemek için kullanılmaktadır. 15 Temmuz’da bir de Cumhurbaşkanlığı himayesinde diye özel bir program yapmışlar bu özel programda, Meclis’te yapılıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı konuşacak, MHP Genel Başkanı, Meclis Başkanı konuşacak. Anamuhalefet partisi genel başkanı ve Meclis’teki diğer parti genel başkanı konuşturulmayacak” dedi.

TBMM Başkanına seslendi

Tezcan, TBMM’nin bölünmeye çalışıldığını dile getirerek, şöyle devam etti: “TBMM Başkanına sesleniyorum; TBMM yerleşkesi ve eklentilerinde Meclis Bütünlüğü içerisinde yapılacak törenlerde sizin keyfinize göre şunlar konuşacak konuşmayacak diye bir ayrım yapma hakkınız yok. 15 Temmuz’a karşı o Meclis’te o bombaların altında hepimiz ben de vardım. Bütün vekiller ordaydı. Bombalar sadece sizin değil hepimizin başına düştü. Darbeye karşı birlikte direndik. Biz çağırdık halkı tankın üzerine çıkın diye.”