Tuğrul Türkeş Hollanda'nın açıklamasını kınadı

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Hollanda'nın 15 Temmuz tarihinde ülkelerine ziyaret etmemesini istemeleri üzerine açıklama yaptı

Tuğrul Türkeş, "Hollanda Dışişleri Bakanlığından yapılan bu açıklama, orada yaşayan ve oranın ekonomisine katkı sağlayan insanlarımızın demokratik haklarına ve hür iradeleriyle faaliyet yapma özgürlüğüne karşı bir müdahale niteliğindedir" dedi.

Türkeş'in yazılı açıklamasından önce, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu da yaptığı bir yazılı açıklamayla karara tepki göstermişti.

Müftüoğlu açıklamasında, "Hollanda tarafından yapılan beyan, bu ülkede demokrasi anlayışını göstermesi açısından ibret vericidir" ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamada, yurt dışında öngörülen etkinliklerin amacının "hain darbe girişimi karşısında demokrasiye sahip çıkılması ve bu uğurda şehit düşenleri, gazi olanları Avrupa'daki vatandaşlarımızla birlikte anmak ve unutturmamak" olduğu vurgulanmıştı.Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) yurt dışı örgütlenmesi olarak bilinen Avrupa Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) Hollanda şubesi Salı günü Apeldoorn kentinde bir toplantı yapılacağını açıklamış, toplantıya Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in de konuşmacı olarak katılacağı duyurulmuştu.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı'ndan Cuma sabahı yapılan açıklamada ise "mevcut koşullarda iki ülke arasındaki mevcut ilişkiler açısından Türkeş ya da herhangi bir kabine üyesinin Hollanda'ya gelmesinin, arzu edilen bir durum olmadığı" belirtilmişti.

Daha önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Mart ayında referandum propagandası için geldiği Rotterdam'da polis zoruyla sınır dışı edilmesi nedeniyle Hollanda aleyhine dava açmıştı.

Hollanda: Büyükelçimizin Ankara'ya dönüşüne izin verilsin

Öte yandan Hollanda Başbakan Yardımcısı Lodewijk Ascher, Türkiye ile ilişkilerin normalleşebilmesi için, ülkesinin Ankara Büyükelçisi'nin yeniden göreve başlamasını istedi.

Lodewijk Ascher, Mart ayından beri Türkiye ile ikili ilişkilerinde çok fazla ilerleme kaydedilemediğini, bu durumun hoş olmadığını söyledi.

Hollanda medyasına göre Lahey hükümeti, büyükelçinin Ankara'ya dönüşünü Türkiye ile diyaloğun ön şartı olarak görüyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mart ayındaki diplomatik kriz sırasında yapılan açıklamada, "Halen izinli olarak Türkiye dışında bulunan Hollanda Büyükelçisinin bir müddet görevine dönmesini arzu etmediğimiz bildirilmiştir" ifadesi yer almıştı.