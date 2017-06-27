Gezi anneleri Kemal Kılıçdaroğlu yürüyüşüne katıldı

Kılıçdaroğlu öncülüğündeki adalet korteji on ikinci gününde de İstanbul'a doğru yürüyüşüne başladı.Düzce Barosu avukatları da 'Adalet Yürüyüşü'ne destek verdi. Berkin Elvan, Ethem Sarısülük ve Ali İsmail'in aileleri de adalet kortejine katıldı. Yürüyüşün ayrıntıları haberimizde

AVRUPA GAZETESİ-15 Haziran Perşembe günü Ankara Güvenpark'tan yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki adalet korteji, on ikinci gününde de İstanbul'a doğru yürüyüşüne başladı.Dün 19 kilometre kat eden kortej, Bolu Dağı'nın eteklerinde eski Varan tesislerinde dinlenmeye geçti. Tarihi yürüyüşün on üçüncü gün etabı başladı. Kılıçdaroğlu yürüyüşün 13. gününde Gezi direnişi sırasında hayatını kaybedenlerin aileleriyle yürüyor. Berkin Elvan, Etehem Sarısülük ve Ali İsmail'in aileleri de adalet kortejinin en önünde yerini aldı.Adalet yürüşünün 13. gününde CHP lideri Kılıçdaroğlu, Düzce'de konuştu. "Bugün Köroğlu'nun diyarını terk ediyoruz. Köroğlu gibi olanlara selamlar. Onlar için, adalet için beraber yürüyoruz. Provokasyonlara karşı dün akşam 12 maddelik bir genelge hazırladık. Katılan herkese vereceğiz. Bizi protesto edenlere, şiddet ya da ağır söz kullanmayın, ne söylerlerse söylesinler alkışlayın, dedik. Bu da bizim demokratik tavrımızı, adalete inancımızı gösteriyor" dedi.13'üncü gün etabına başlamadan önce gazetecilere kısa bir açıklama yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu “Bugün Köroğlu'nun diyarını terk ediyoruz. Köroğlu'na selamlar. Köroğlu gibi olanlara selamlar. Onlar için yürüyoruz. Adalet için yürüyoruz. Hiç kimse rahatsız olmasın. Provokasyonlara karşı dün akşam 12 maddelik bir genelge hazırladık. Katılan herkese vereceğiz 12 maddelik genelgeyi. Şu veya bu nedenle bizi protesto edenlere bir saldırı, bir şiddet, bir ağır söz kullanmayın. Ne söylerlerse söylesinler sadece onları alkışlayın dedik. Bu da bizim demokratik tavrımızı gösteriyor. Adalete olan inancımızı gösteriyor. Adalete ve insanlara ne kadar değer verdiğimizi gösteriyor. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum.” dedi. Dün korteje katılanlar ile yoldan geçen bazı sürücüler arasında gerginlik çıkmıştı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu MYK üyeleriyle toplantı yaparak ‘provokasyon önlemine’ ilişkin bazı kararlar aldı. Toplantıda, bugünden itibaren görevli yeleği giyecek 25 milletvekilinin kortejde aralara yerleştirilmesi ve yürüyenlerin provokasyonlara gelmemesi konusunda uyarılması kararlaştırıldı.Kılıçdaroğlu yürüyüşün 13. gününde Gezi direnişi sırasında hayatını kaybedenlerin aileleriyle yürüyor. Berkin Elvan, Ethem Sarısülük ve Ali İsmail'in aileleri de adalet kortejinin en önünde yerini aldı. Gezi anneleride katıldı.