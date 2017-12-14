14/12/2017 17:04


Vladimir Putin, ABD, Suriye'den Irak'a kaçan teröristleri vurmuyor

vladimir putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geleneksel yıl sonu basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geleneksel yıl sonu basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Putin ABD'yi, "Suriye'den Irak'a kaçan teröristleri vurmamakla" suçladı, "Bu çok tehlikeli bir durum" dedi.

Suriye savaşının odağındaki göçmen krizine değinen Putin, Türkiye'nin kurduğu mülteci kamplarındaki çok sayıda göçmene destek vermekte zorlandığını ifade etti.

Putin, "Dünyadaki tüm iyi insanlar, bir arada göç sorununa çözüm aramadıkça, herkes bazı sorunlarla karşılaşacaktır. Terörist gruplar yoksul gruplardan kendilerine üye çeker" diye konuştu.

Basın toplantısında bir gazeteci Putin'e, Rusya'nın 2015'te Suriye'de başlattığı operasyonun zaferle sonuçlandığını söylemesine rağmen neden ülkede hâlâ asker bulundurduğunu sordu.

"Suriye'de terörist grupların çoğu yenilgiye uğratıldı. Sahadaki askeri birimlerimiz sayesinde güvenlikle ilgili sorunlar giderildi" diyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazı teröristlerin Suriye'den Irak'a kaçtığını görüyoruz. ABD daha sonra (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad'a karşı kullanmak isteyebileceğini öngörerek onları vurmuyor. Bu çok tehlikeli bir durum."

 

 

'Trump'ın meşruiyetine zarar vermeye çalışıyorlar'

Basın toplantısında Putin'e, Rusya'nın ABD'de geçen yıl Donald Trump'ın kazandığı başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiası ile ilgili sorular da yöneltildi.

Putin, "Bu iddiaları ortaya atanlar Trump'ın meşruiyetine zarar vermeye çalışıyor" dedi.

Rusya lideri Kuzey Kore'nin nükleer statüsünü ise tanımadıklarını söyledi.

Bu konuda tüm taraflara "gerginliği azaltma" çağrısı yapan Putin, ABD'den Kuzey Kore'ye fırlatılacak bir füzenin korkunç sonuçlara neden olabileceğini belirtti.

Putin konuşmasında "Rusya ve Ukrayna halklarının bir olduğunu" da savundu.

 

Bağımsız aday olarak yarışacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, basın toplantısının başında önümüzdeki yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde bağımsız aday olarak yarışacağını açıkladı.

Başarıları nedeniyle Rusya'da etkili bir muhalefet olmadığını savunan Putin, "Meydanlarda gürültü yapmakla iktidara gelinmez" dedi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Dünya Ticaret Merkezi'ndeki basın toplantısına bu yıl 1600'den fazla gazeteci katılıyor.

Basın toplantısı devlet televizyonundan canlı olarak yayınlanıyor.

Putin'in gazetecilerle bir araya geldiği bu basın toplantıları bazı çevrelerce bir "tek adam şovu" olarak nitelendiriliyor.

Bu basın toplantılarının en önemli özelliği, çok uzun olması.

Putin, 2008 yılındaki basın toplantısında 4 saat 40 dakika konuşarak rekor kırmıştı.

 

Kaynak: BBC TURKCE


Harvey Weinstein
Güzel yıldız Salma Hayek'ten itiraf, Weinstein beni de taciz etti
Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco
Papa, Şeytan gerçek bir kişi olduğunu söyledi
vladimir putin
Vladimir Putin, ABD, Suriye'den Irak'a kaçan teröristleri vurmuyor
dunyanin en iyi 500 universitesi
Dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında Türk üniversitesileri var
kanal d yayin akisi
14 Aralık 2017 KANAL D yayın akışı
İlgili Haberler
kktc

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden açıklama

Başbakan Abe

Japonya genel seçimlerinde kazanan Başbakan Şinzo Abe oldu

trump ve tillerson

Trump Tillerson'a IQ açıklamasıyla meydan okudu

Jasmine Storry

Türk kökenli Jasmine Storry Londra’da Enfield Belediye Meclisine Aday

Son Dakika Haberleri
Harvey Weinstein

Güzel yıldız Salma Hayek'ten itiraf, Weinstein beni de taciz etti

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco

Papa, Şeytan gerçek bir kişi olduğunu söyledi

dunyanin en iyi 500 universitesi

Dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında Türk üniversitesileri var

kanal d yayin akisi

14 Aralık 2017 KANAL D yayın akışı

 Yazarlarımız
necdet sivasli

O silahların hedefinde Türkiye var

ABD Başkanı Trump,daha önce yaptığı açıklamada “PKK/PYD’ ye artık silah verilmeyecek” demişti. Pentagondan yapılan açıklamada da “DEAŞ ile mücadele sona erdi. Verilen silahların Türkiye’yi tehdit ...

Devam