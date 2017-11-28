Birleşik Krallık Parlamentosu KKTC Dostluk Grubu’nun ev sahipliğinde Birleşik Krallık Parlamentosu’nda düzenlenen toplantıya ilişkin KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden açıklama var.

AVRUPA/LONDRA-Birleşik Krallık Parlamentosu KKTC Dostluk Grubu’nun ev sahipliğinde Birleşik Krallık Parlamentosu’nda düzenlenen toplantıya ilişkin KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden açıklama var. Açıklamada, başlığımız tercüme hatası olarak nitelendirliyor. KKTC düşmanlarının KKTC içinde yoğun faaliyette olduğu bir ortamda Rumların ruh yapısı, ruhu, akıl yapısı, davranışları anlamına gelen "ruhu" kelimesinin sakız gibi uzatılması tabiki KKTC Cumhurbaşkanlığını gereksiz yere zor durumda bırakmıştır. Bizler, KKTC'de yaşayan Kıbrıslı Türk Toplumunun zor dönemden geçtiğinin farkındayız ama KKTC içinde yaşayan Rum yanlısı Türkçe bilmeyenlere (bilipte işine gelmeyenlere) Türkçe öğretemeyiz. Yinede çok gerekisz olarak değerlendirdiğimiz bu açıklamayı KKTC Cumhurbaşkanlığına saygımızdan dolayı yayınlıyoruz.

Editör

Avrupa Gazetesi

24 Kasım 2017 tarihli gazetenizin birinci sayfasında Birleşik Krallık

Parlamentosu KKTC Dostluk Grubu’nun ev sahipliğinde Birleşik Krallık

Parlamentosu’nda düzenlenen toplantıya ilişkin “Akıncı: Rumların ruhu

Türklere uygun değildir” başlığıyla yer alan haberdeki ifadeler Sayın

Cumhurbaşkanımızın söylemi değildir.

Burada yanlış bir tercümenin olduğu anlaşılmaktadır.

Cumhurbaşkanımızın söz konusu toplantıdaki konuşmalarındaki ifadeleri, Rum tarafında ciddi bir zihniyet dönüşümüne gerek olduğu yönündedir.

Cumhurbaşkanımız, söz konusu toplantıda, daha önce de ifade ettiği şekilde, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs Türk toplumuyla yetki paylaşımı ve Kıbrıs Türk tarafının eşitliğini kabullenme konusunda sıkıntı yaşandığını, bu nedenle Kıbrıs Rum tarafının ciddi bir zihniyet dönüşümüne ihtiyacı olduğunu vurgulamıştır.

Söz konusu yayınınızda tercümenden kaynaklanan bu hatanın düzeltilmesi hususunda bilginizi rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Barış Burcu

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü

27 Kasım 2017