11/10/2017 07:58


Trump Tillerson'a IQ açıklamasıyla meydan okudu

trump ve tillerson

ABD Başkanı Trump, kendisine moron dediği iddia edilen Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a IQ testi alması için çağrıda bulundu

Trump, Forbes dergisine verdiği söyleşide, Tillerson'ın kendisine moron dediği haberleri sorulduğunda "Bence bu bir sahte haber. Ama gerçekten böyle bir şey söylemişse ikimizin de IQ testi alması gerekecek ve size kimin kazanacğını söyleyebilirim" dedi. Trump dün Tillerson ile bir öğle yemeği yedi.

Yemekten kısa süre önce Trump, Dışişleri Bakanına hala güvendiğini vurguladı. Trump "Ben kimsenin altını oymadım. İnsanların altını oymaya inanmam" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders'a günlük basın toplantısında Trump'ın IQ testi açıklaması soruldu.

Sanders "Bir şakaydu bu. Biraz espri anlayışına sahip olmalısınız" diye yanıt verdi.Trump yönetiminde özellikle Kuzey Kore ve İran politikaları konusunda Başkan ve Dışişleri Bakanı Tillerson arasında görüş ayrılıkları olduğu haberleri geliyor.

'Vücut dili Trump'ı rahatsız ediyor'

Tillerson geçen hafta düzenlediği basın toplantısında istifayı düşündüğü yönündeki söylentileri reddetmişti.

Ancak Exxon Mobil'in eski patronu, NBC'nin Savunma Bakanlığı Pentagon'da Temmuz ayında yapılan toplantıdan sonra Başkan Trump için "moron" dediği haberlerini reddetmedi.Trump bu ay başında, Tillerson'ın Kuzey Kore'yle müzakere etmeye çalışarak "vaktini harcadığını" söylediği bir Twitter mesajı paylaşmıştı.New York Times da geçen hafta, Tillerson'ın Trump'ın dış politikanın temel unsurları hakkında ne kadar çok az şey bildiğine şaşırdığını yazmıştı.Gazete, Tillerson'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın toplantılar sırasındaki vücut dilinden rahatsız olduğunu belirtmişti. Tillerson'ın Trump'ın aldığı kararları beğenmediğinde gözlerini devirdiği ve omuzlarını sarkıttığı kaydedilmişti.


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