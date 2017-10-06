Türk kökenli Jasmine Storry Londra’da Enfield Belediye Meclisine Aday

İngiliz Parlamentosu’nda çalışan Jasmine Storry, yerel seçim startını verdi

Avrupa\Londra - İngiltere’de gelecek yılın Mayıs ayında yapılması beklenen yerel seçimler yaklaşırken, siyasi partilerin adayları da netleşmeye başladı.Türk toplumunun yoğun olarak yaşadığı Enfield’da, Muhafazakar Parti yönetime gelmek için yerel seçimlere yoğun bir şekilde hazırlanıyor.Yerel seçimlere ‘taze kan’ genç politikacıları katan Muhafazakar Parti, Türk anne ve İngiliz babanın tek evladı olan Jasmine Storry’i, Southgate’ten Enfield Belediye Meclisi Üyesi olarak aday gösterdi.Yaklaşık bir buçuk yıldan bu yana Muhafazakar Parti’nin Ashford Milletvekili Damian Green ile birlikte İngiliz Parlamentosu’nda çalışan Jasmine Storry, yerel seçim startını verdi.Son iki yıldan bu yana aktif politikanın içinde yer aldığını açıklayan Storry, İşçi Partisi’nin Enfield halkına verdiği sözleri yerine getirmediğini savundu. Belediye bütçesinin halka yönelik servislerde kullanılmadığını belirten Storry, “Vaadlerini yerine getirmeyen İşçi Partisi yerel yönetimi, belediyenin bütçesini halkı doğrudan ilgilendirecek ve yaşam seviyesini yükseltecek servislere kullanmıyorlar” diyerek eleştirdi.

POLİS KARAKOLLARI KAPATILAMAZ

Açıklamasında İşçi Partili Londra Büyükşehir Belediye Başkanı Sadıq Khan’ı da eleştirilerin hedefine koyan Storry, Khan’ın elindeki bütçeyi halkın güvenliğine harcamak yerine, tasarruf etmek amacıyla polis karakollarını kapatmak istediğini kaydetti. Sadıq Khan’ın, polis ve güvenliğe ayrılan bütçeyi kısıtlayarak, Southgate ve Enfiled polis karakollarını tamamen kapatıp, bölge halkını sadece Edmonton Green polis karakoluna mahkum etmek istedğinin altını çizen Jasmine Storry, İşçi Partisi’nin karakol kapatma politikasına savaş açtı.

Southgate seçim çevresinden kendisi ile birlikte aday olan Muhafazakar Parti adayları Stephanos Ioannou ve Mark Sutters ile birlikte her iki karakolun kapatılmaması için kampanya düzenleyen Storry, bölgede yaşayan halkı kampanyaya destek vermeye çağırdı.

Storry, Enfield’da yaşayanların güvenliği için başlattıkları ‘Karakollar Kapanmasın’ kampanyasına vatandaşların, ‘www.london.gov.uk/public-access’ sitesine girerek destek verebileceklerini bildirdi.

JEREMY CORBYN AB KARŞITI AMA...

Jasmine Storry, İşçi Partisi liderinin iktidara gelmek için halkı yanlış bilgilendirdiğini de iddia ederek, “Jeremy Corbyn başından beri Avrupa Birliği’ne karşı ama bunu açık ve net olarak seçmenlere söylemiyor. Corbyn, Brexit karşıtlarının oylarını almak için ‘ikinci bir referendum yapılacakmış gibi’ bir propogandaya yöneldi. Oysa herkes biliyor ki kendisi AB’ye hep karşı bir politikacı. Ama bu durumu halka açıkça söylemiyor, halkı yanıltıyor” diye konuştu.

TÜRK TOPLUMUNUN SORUNLARININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIM

Jasmine Storry, yerel yönetime seçilmesi halinde Enfield’da yaşayan Türkiye ve Kıbrıs kökenli Türk toplumunun sorunlarının da takipçisi olacağını belirterek, seçim kampanyasına ve seçimlerde destek belkediğini sözlerine ekledi.