Rumlar Kıbrıs Türkleri Ermeni ve Maronitler’le etnik azınlıkta görmek istiyor

Başbakan Özgürgün dünyanın yaptığı ikiyüzlülükleri görmesi gerektiğini söyledi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Hüseyin Özgürgün, Rumların Kıbrıs Türklerini eşit olarak görmediği gibi, Ermeni ve Maronitler gibi azınlık olarak gördüğünü resmi belgelerlerine de yansıttığına işaret ederek, böyle bir zihniyetle eşit ortak olmanın mümkün olmadığının belli olduğunu söyledi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, BRT’de katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, vatandaşlık politikalarını tartışmanın, net bir şekilde Rum politikalarına hizmet olduğunu ifade ederek, 1960 Cumhuriyeti kurulurken bütün olayın nüfus üzerinden döndüğünü, Rumların şimdi de, Kıbrıs Türklerini, sayıca az olan Ermeni ve Maronitler’le aynı seviyede, etnik azınlık olarak gördüğünü resmi belgeye de yansıttığını söyledi.

Güney Kıbrıs’ta okula kayıt yaptırırken dağıtılan bir belgede, “hangi etnik azınlığa dahil olunduğuna” dair, “etnik azınlıklar” belgesi dağıtıldığını, bunun eğitim kalitesiyle alakalı olmadığını, sayısal çoğunluğu yansıttığını, Rumların, Kıbrıslı Türkleri de etnik azınlık olarak gördüğünü söyleyen Başbakan Özgürgün, bu toprakları vatan bilen, yıllardır bu topraklarda yaşayan ve KKTC’ye yatırım yapanları vatandaş yapacaklarını söylediklerini, konuya böyle baktıklarını kaydetti. Başbakan Özgürgün, hükümetin, yasal çerçevede, vatandaşlık konusunda yoluna devam edeceğini belirtti.

Başbakan Özgürgün, “Böyle bir zihniyetle, iki bölgeli, iki toplumlu, iki kesimli federasyon kurup eşit ortak olmamızın mümkün olmadığı belli” diye konuştu.

Şubat 2018’de yapılacak Rum başkanlık seçimlerinin ardından Kıbrıs konusunda bir gelişme bekleyip beklemediğine dair bir soruya karşılık, “Rum tarafındaki seçim ne olur” diye hareket etmelerinin mümkün olmadığını ifade eden Başbakan Özgürgün, “Rum tarafındaki seçime bakarak Kıbrıs Türkleri kaderini tayin etmez, etmemesi lazım” dedi.

Başbakan Özgürgün, Şubat’tan sonra oturup, “havanda su dövmenin” bir anlamı olmadığını ifade ederek, “Şubat’tan sonra ne olacak diye, Kıbrıs Türk halkının Rumların keyfini bekleme lüksü yok” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk halkının her zaman çözüm isteyen taraf olduğunu, eski Cumhurbaşkanları Mehmet Ali Talat ve Derviş Eroğlu dönemlerinde de yapılan iyi niyetli girişimlerin Rumların olumsuz tavrı nedeniyle sonuçsuz kaldığını anlatan Başbakan Özgürgün, Kıbrıs Türk halkının Rumların keyfini bekleyerek, çözüm dilencisi durumuna düşmemesi gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs Türkünün ekonomisini güçlendirmek, refahını artırmak için çalıştıklarını, güçlü demokrasisi ile KKTC’nin yoluna devam edeceğini belirten Başbakan Özgürgün, Kıbrıs konusunda da Anavatan Türkiye ile oturup bir karar almak gerektiğini, bunun radikal kararlar da olabileceğini dile getirdi.

Başbakan Özgürgün, herkesin, dünyanın yaptığı ikiyüzlülükleri görmesi gerektiğini söyledi.