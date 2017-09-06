06/09/2017 09:01


Trump ve May Kuzey Kore'nin son füze denemelerini görüştü

may ve trump

ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı May, Kuzey Kore'nin füze denemesiyle ilgili bir görüşme yaptı ve bu durumun küresel barış ve güvenlik için de tehdit oluşturduğu dile getirildi

Uluslararası toplumun Kuzey Kore'ye "sorumsuz ve kışkırtıcı eylemlerini sonlandırması için net mesaj vermesi gerektiğini" dile getiren May, bu ülkeye yönelik yaptırımları da içerecek ekonomik baskı uygulanması için ABD ve uluslararası ortaklarıyla iş birliği yapma sözü verdi.May, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Kuzey Kore'ye karşı yeni tedbirler üzerinde hızlı bir anlaşmaya ulaşarak "yekpare ve güçlü bir uluslararası ses olmayı sürdürmesinin" önemine işaret ederek kendisinin de Avrupa Birliğinin (AB) bu ülkeye karşı alabileceği yeni tedbirlerle ilgili AB liderleriyle iş birliği yapacağını kaydetti.Açıklamada, May ile Trump'ın görüşmede, "Kuzey Kore sorununun çözümünde Çin'in kilit rol oynaması gerektiği konusunda görüş birliğine vardığı" da vurgulandı.


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